"Выглядит как мама". Дочь Мадонны засветила декольте на берегу океана

Старшая дочь американской певицы Мадонны Лурдес Леон позировала в качестве модели.

23-летняя дочь американской певицы Мадонны Лурдес Чикконе Леон приняла участие в фотосессии для американского бренда одежды miaou. Подборку снимков обнародовали на странице бренда в Instagram.

Лурдес Леон позировала в облегающей юбке с цветочным принтом и топе такой же расцветки с откровенным декольте.

"Наш новый комплект в стиле ар-нуво", – говорится в описании поста.

"Выглядит как мама, Мадонна", – прокомментировала подписчица bindycali.

Ранее Чикконе Леон рекламировала одежду французского дизайнера Жан-Поля Готье, а в 2016 году стала лицом аромата Рор от бренда Stella McCartney.

У Мадонны двое родных детей: Лурдес и Рокко. Также у нее есть четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все приемные дети – афроамериканцы, уроженцы государства Малави.