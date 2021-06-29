"Выкручивало руки, ноги, болела кожа, драло горло". 60-летняя Сотникова госпитализирована с COVID-19

"Я в больнице, и у меня COVID-19", – сообщила за кадром Сотникова, показав, как выглядит ее палата.
В комментарии к ролику актриса отметила, что планировала вакцинироваться, но не успела.
"В понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление", – описала она свои симптомы, призвав подписчиков сделать прививку от коронавируса.
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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 29 июня в РФ подтверждено около 5,5 млн. заболевших COVID-19. Умерло от этой болезни 134 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
16 июня власти российской столицы ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для работников сфер торговли и услуг. Обязательную вакцинацию в масштабах всей страны власти РФ проводить пока не планируют.