"Выкручивало руки, ноги, болела кожа, драло горло". 60-летняя Сотникова госпитализирована с COVID-19

Сотникова: Я в больнице и у меня COVID-19 Фото: sotnikova4141 / Instagram

"Я в больнице, и у меня COVID-19", – сообщила за кадром Сотникова, показав, как выглядит ее палата.

В комментарии к ролику актриса отметила, что планировала вакцинироваться, но не успела.

"В понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление", – описала она свои симптомы, призвав подписчиков сделать прививку от коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вера Сотникова (@sotnikova4141)