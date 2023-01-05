"Вылитый папа", "Сладчайший". Кардашян показала сына от бывшего мужа

"Ночь!" – написала она.

"Вылитый папа", – прокомментировала подписчица robinficarafineart.

"Он такой милый. Буквально сладчайший", – написала monicadenise.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян". Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Все дети Кардашян родились в браке с рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye.

У экс-супругов четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери. В браке Кардашян и Уэст прожили почти семь лет. Они развелись в ноябре 2022 года.