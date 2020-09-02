What Makes A Woman. Кэти Перри выпустила клип о ежедневной жизни женщин. Видео

Американская певица Кэти Перри на своем YouTube-канале презентовала клип на трек What Makes A Woman. Автор анимационного видео – Мусташрик Махбуб. В клипе показана ежедневная жизнь женщин. Героини видео – представительницы разных профессий. Все они совмещают профессиональную деятельность, личную жизнь и воспитание детей. В финале героини клипа, взявшись за руки, поднимаются над землей на воздушных шарах. Песня What Makes A Woman вошла в альбом Перри Smile, релиз которого состоялся 28 августа 2020 года.

Песня What Makes A Woman вошла в альбом Перри Smile, релиз которого состоялся 28 августа 2020 года

Скриншот: Katy Perry / YouTube

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Видео: Katy Perry / YouTube