What Makes A Woman. Кэти Перри выпустила клип о ежедневной жизни женщин. Видео
Американская певица Кэти Перри на своем YouTube-канале презентовала клип на трек What Makes A Woman. Автор анимационного видео – Мусташрик Махбуб. В клипе показана ежедневная жизнь женщин. Героини видео – представительницы разных профессий. Все они совмещают профессиональную деятельность, личную жизнь и воспитание детей. В финале героини клипа, взявшись за руки, поднимаются над землей на воздушных шарах. Песня What Makes A Woman вошла в альбом Перри Smile, релиз которого состоялся 28 августа 2020 года.
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