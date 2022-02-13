"Я бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной". Рианна призналась, как чувствует себя в новом положении

"Пока это для меня – захватывающее путешествие. Каждую неделю происходит что-то новое, я принимаю это и наслаждаюсь происходящим", – рассказала Рианна, добавив, что сейчас она "полюбила пончики".

Также певица призналась журналисту, что на данный момент ей нравится открывать для себя моду для женщин, находящихся в положении.

"Беременность – это долгие девять-десять месяцев. И я стараюсь получать удовольствие от происходящего как можно больше. Я люблю моду, и бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной и быть матерью", – отметила Рианна в интервью.