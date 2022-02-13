"Я бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной". Рианна призналась, как чувствует себя в новом положении

"Пока это для меня – захватывающее путешествие. Каждую неделю происходит что-то новое, я принимаю это и наслаждаюсь происходящим", – рассказала Рианна, добавив, что сейчас она "полюбила пончики".
Также певица призналась журналисту, что на данный момент ей нравится открывать для себя моду для женщин, находящихся в положении.
"Беременность – это долгие девять-десять месяцев. И я стараюсь получать удовольствие от происходящего как можно больше. Я люблю моду, и бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной и быть матерью", – отметила Рианна в интервью.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.
Новость о том, что Рианна беременна, появилась в СМИ 31 января, а 3 февраля на своей странице в Instagram она подтвердила эту новость официально.
Рианна состоит в отношениях с 33-летним Asap Rocky с 2021 года. Для каждого из них будущий ребенок станет первенцем.