"Я был абсолютным дебилом". Алексей Панин извинился перед украинцами за себя и за коллег – "артистов-мудаков"

"Крым – не наш! Никакого "референдума" в Крыму не было. Это прямая аннексия Крыма", – заявил Панин Фото: actor.panin / Instagram

Об этом он заявил в своем 17-минутном видеоответе на последнее шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева, в котором тот неоднократно упоминал артиста. Ролик появился в Instagram актера 24 августа.

"Я очень хочу, чтобы это увидели украинцы. Владимир Соловьев сказал, что я поддержал аннексию Крыма. Да, действительно, я в то время был абсолютным дебилом, который также был подвержен всей этой пропаганде, которая лилась на меня с экранов телевизоров. Я действительно считал, что "Крым – наш", – сказал Панин.

По словам 43-летнего актера, он, в отличие от "большого количества российских граждан", стал интересоваться историей и получать информацию о происходящем в мире не только из телевизора.

"Крым – не наш! Никакого "референдума" в Крыму не было. Это прямая аннексия Крыма. […] Я прошу прощения, что я был такой мудак. Я прошу прощения за своих коллег артистов-мудаков. И я прошу прощение за то, что Россия развязала эту никому не нужную войну. Мне очень стыдно, и я очень прошу вас не слушать российских пропагандистов. Я очень надеюсь, что Россия будет свободной. И я очень надеюсь, что все это говно рано или поздно закончится. Всем добра!" – заявил Панин.

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