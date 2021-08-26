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26 августа, 2021
 
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"Я был абсолютным дебилом". Алексей Панин извинился перед украинцами за себя и за коллег – "артистов-мудаков"

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"Крым не наш! Никакого "референдума" в Крыму не было. Это прямая аннексия Крыма", заявил Панин
"Крым – не наш! Никакого "референдума" в Крыму не было. Это прямая аннексия Крыма", – заявил Панин
Фото: actor.panin / Instagram

Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин извинился перед украинцами за то, что с началом российской агрессии против Украины в 2014 году публично поддержал политику Кремля.

Об этом он заявил в своем 17-минутном видеоответе на последнее шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева, в котором тот неоднократно упоминал артиста. Ролик появился в Instagram актера 24 августа.

"Я очень хочу, чтобы это увидели украинцы. Владимир Соловьев сказал, что я поддержал аннексию Крыма. Да, действительно, я в то время был абсолютным дебилом, который также был подвержен всей этой пропаганде, которая лилась на меня с экранов телевизоров. Я действительно считал, что "Крым – наш", – сказал Панин.

По словам 43-летнего актера, он, в отличие от "большого количества российских граждан", стал интересоваться историей и получать информацию о происходящем в мире не только из телевизора.

"Крым – не наш! Никакого "референдума" в Крыму не было. Это прямая аннексия Крыма. […] Я прошу прощения, что я был такой мудак. Я прошу прощения за своих коллег артистов-мудаков. И я прошу прощение за то, что Россия развязала эту никому не нужную войну. Мне очень стыдно, и я очень прошу вас не слушать российских пропагандистов. Я очень надеюсь, что Россия будет свободной. И я очень надеюсь, что все это говно рано или поздно закончится. Всем добра!" – заявил Панин.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014–2015 годах Панин неоднократно делал скандальные антиукраинские заявления. Например, говорил, что в Одессе его захватывали "украинские каратели", заявлял о готовности поехать на Донбасс "и поддержать там людей своим выступлением или фильмом", обещал собственными руками перерезать горло тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко.

В марте 2020 года актер дал большое интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, где объяснил, почему занимал антиукраинскую позицию и почему кардинально ее изменил.

Теги: Россия, Крым, Украина, война, Кремль, аннексия, Алексей Панин, актер
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