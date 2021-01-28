  "Я человек неконфликтный, но так хочется обматерить". Никитюк на Мальдивах показала растянувшиеся плавки. Видео

Украинская ведущая Леся Никитюк заявила, что за четыре дня отдыха на Мальдивах плавкам от одного из ее купальников пришел "гаплык". Для наглядности она подцепила их пальцем и потянула в сторону, частично оголив пах.

Украинская ведущая Леся Никитюк во время отдыха на Мальдивах раскритиковала качество одного из своих купальников. Видео, которое ведущая разместила 28 января в Instagram Stories, опубликовано на YouTube-канале Glam Wish.

Стоя в купальнике перед зеркалом, ведущая показала, что ее не устраивает качество плавок, которые очень быстро растянулись. Для наглядности Никитюк подцепила их пальцем и потянула в сторону, при этом частично оголив пах.

"Я вообще человек неконфликтный, но так хочется обматерить бренд, который делает эти купальники. Посмотрите на эти трусы. Четыре дня, а трусам уже гаплык. Это говно собачье. Или говно кошачье, не знаю", – резюмировала она.

Никитюк пообещала со временем указать изготовителя некачественного изделия.

ВИДЕО

Видео: Glam Wish / YouTube

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

С 24 января Никитюк отдыхает на Мальдивах.