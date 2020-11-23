"Я люблю!" 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз

По словам российского шоумена Бари Алибасова, который женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, мать его будущего ребенка – помощница и массажистка Виктория.

Алибасов: Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17 Фото: alibasov_nana / Instagram

73-летний российский продюсер Бари Алибасов, женой которого является 82-летняя российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, 22 ноября в Instagram сообщил, что вскоре станет отцом.

По словам продюсера, мать будущего ребенка – его помощница и массажистка Виктория.

"Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, спасибо! За то, что появилась в моей жизни!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бари Алибасов + группа «На-На» (@alibasov_nana)

Алибасов женат на Федосеевой-Шукшиной – пара зарегистрировала брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.

18 августа адвокат шоумена Сергей Жорин в микроблоге сообщил, что Алибасов инициировал бракоразводный процесс. Причиной расторжения брака шоумен назвал "невозможность вернуть былые отношения", но уже 28 сентября Жорин заявил, что его клиент передумал разводиться.

9 ноября Федосеева-Шукшина заявила, что подает на развод с Алибасовым, так как ее возмутили "вызывающие" публикации на странице супруга с участием его новой избранницы – Алибасов тогда представил Викторию как свою новую помощницу и массажистку.

Федосеева-Шукшина – шестая жена Алибасова. Для нее брак с продюсером – третий.

У Алибасова есть 35-летний сын Бари Алибасов.