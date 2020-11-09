Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод

По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, представляющей интересы российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, поводом для развода стала ревность – актрисе не понравились публикации ее мужа шуомена Бари Алибасова в сети, героиней которых стала его новая помощница.

Шукшина и Алибасов поженились осенью 2018 года Фото: vm.ru / Instagram

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина стала инициатором расторжения брака с российским продюсером Бари Алибасовым. Об этом 9 ноября сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ со ссылкой на заявление PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина.

Отмечается, что для Алибасова новость о желании его супруги расторгнуть брак стала неожиданностью. Дата судебных слушаний еще не названа.

Поводом для развода, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова адвоката Федосеевой-Шукшиной Юлии Вербицкой-Линник, стали "вызывающие" публикации на странице Алибасова в Instagram фото и видео его новой помощницы.

В частности, 2 ноября Алибасов обнародовал ролик, на котором его помощница Вика исполняет для него танец живота.

"Танец живота от моей помощницы и массажистки Вики под песню "Фаина" группы "На-На". Что может быть лучше?" – подписал он ролик.

Ранее Алибасов обнародовал фрагмент видео, на котором помощница делает ему массаж.

"Сегодня моя новая помощница и массажистка Вика сказала, что импотенции не существует. Полностью согласен!" – подписал он ролик.

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.

В июне 2020 года в эфире программы "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Шукшина заявила, что у нее нет даже копии свидетельства о регистрации брака.

18 августа Жорин в микроблоге сообщил, что Алибасов инициировал бракоразводный процесс с Федосеевой-Шукшиной. Причиной расторжения брака шоумен назвал "невозможность вернуть былые отношения", но уже 28 сентября адвокат шоумена Сергей Жорин заявил, что его клиент передумал разводиться.

Федосеева-Шукшина – шестая жена Алибасова. Для нее брак с продюсером – третий.