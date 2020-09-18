"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою жену

Американская модель Кортни Кардашян поздравила с днем рождения женщину, которую представила как свою супругу.

Кортни Кардашян обратилась к "жене": Я надеюсь, что ты чувствуешь себя особенной и любимой сегодня и каждый день Фото: kourtneykardash / Instagram

Американская модель Кортни Кардашян обнародовала в Instagram снимки, на которых запечатлена вдвоем с женщиной. Обе они позируют в купальниках в горох.

"С днем рождения, жена! Я люблю тебя на всю жизнь", – написала она 15 сентября.

По словам Кардашян, она благодарна за каждую секунду, которую они вместе.

"Я надеюсь, что ты чувствуешь себя особенной и любимой сегодня и каждый день", – заявила модель.

Кортни Кардашян родилась в Лос-Анджелесе 18 апреля 1979 года. Она старшая дочь покойного адвоката Роберта Кардашяна и светской львицы Крис Дженнер. У нее есть две сестры, Хлои и Ким, и брат Роб, сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и Броуди Дженнер, сводная сестра Кейси Дженнер и единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер.

Кортни Кардашян была замужем за бизнесменом Скоттом Дисиком. Они разошлись в 2015 году после девяти лет сожительства. У пары трое детей: Мейсон (2009), Пенелопа (2012) и Рейн (2014).