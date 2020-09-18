Бульвар Шоубиз
 
18 сентября, 2020
 
Новости

"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою жену

Американская модель Кортни Кардашян поздравила с днем рождения женщину, которую представила как свою супругу.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кортни Кардашян обратилась к "жене": Я надеюсь, что ты чувствуешь себя особенной и любимой сегодня и каждый день
Кортни Кардашян обратилась к "жене": Я надеюсь, что ты чувствуешь себя особенной и любимой сегодня и каждый день
Фото: kourtneykardash / Instagram

Американская модель Кортни Кардашян обнародовала в Instagram снимки, на которых запечатлена вдвоем с женщиной. Обе они позируют в купальниках в горох.

"С днем рождения, жена! Я люблю тебя на всю жизнь", – написала она 15 сентября.

По словам Кардашян, она благодарна за каждую секунду, которую они вместе.

"Я надеюсь, что ты чувствуешь себя особенной и любимой сегодня и каждый день", – заявила модель.

Кортни Кардашян родилась в Лос-Анджелесе 18 апреля 1979 года. Она старшая дочь покойного адвоката Роберта Кардашяна и светской львицы Крис Дженнер. У нее есть две сестры, Хлои и Ким, и брат Роб, сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и Броуди Дженнер, сводная сестра Кейси Дженнер и единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер.

Кортни Кардашян была замужем за бизнесменом Скоттом Дисиком. Они разошлись в 2015 году после девяти лет сожительства. У пары трое детей: Мейсон (2009), Пенелопа (2012) и Рейн (2014).

Теги: купальник, женщины, гомосексуальность, модель, Кортни Кардашян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров
Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров
Елена ПОСКАННАЯ
Что сейчас с Кернесом и сможет ли он участвовать в выборах мэра Харькова?
Что сейчас с Кернесом и сможет ли он участвовать в выборах мэра Харькова?
Елена КРАВЧЕНКО
  Без iPhone. Что представила Apple на осенней презентации Time Flies. Главное
  Без iPhone. Что представила Apple на осенней презентации Time Flies. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невозможное счастье!". Сын растрогал 71-летнюю Пугачеву подарком в день своего семилетия
"Невозможное счастье!". Сын растрогал 71-летнюю Пугачеву подарком в день своего семилетия
"Так красиво с животиком". На новых снимках Никитюк ее подписчики заметили округлившиеся формы
"Так красиво с животиком". На новых снимках Никитюк ее подписчики заметили округлившиеся формы
Никитюк стала приглашенным судьей шоу "Танцы со звездами"
Никитюк стала приглашенным судьей шоу "Танцы со звездами"
"Непривычно видеть себя таким". Кондратюк впервые за 25 лет сделал фото без очков
"Непривычно видеть себя таким". Кондратюк впервые за 25 лет сделал фото без очков
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою жену
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою жену
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
"Следите, чтобы не было "лапы монстра". Фреймут показала, как правильно держать бокал
"Следите, чтобы не было "лапы монстра". Фреймут показала, как правильно держать бокал
  Дочь Терон посоветовала ей завести парня
  Дочь Терон посоветовала ей завести парня
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
"У дна нет дна". Обманутая помощницей Седокова обратилась за помощью к психологу
"У дна нет дна". Обманутая помощницей Седокова обратилась за помощью к психологу
  "Дико тусим". Басков снялся в клипе на совместный трек с блогером Даней Милохиным. Видео
  "Дико тусим". Басков снялся в клипе на совместный трек с блогером Даней Милохиным. Видео
"Трогательный рисунок". Тарзан после измены показал их с Королевой, увиденных глазами ребенка
"Трогательный рисунок". Тарзан после измены показал их с Королевой, увиденных глазами ребенка
38-летняя Спирс впечатлила поклонников стойкой на руках
38-летняя Спирс впечатлила поклонников стойкой на руках
"Жгучий микс латинских ритмов и украинского колорита". NK выпустила новый альбом
"Жгучий микс латинских ритмов и украинского колорита". NK выпустила новый альбом
"Словно полет в небе". Осадчая поделилась снимками в купальнике
"Словно полет в небе". Осадчая поделилась снимками в купальнике
  "Найти своих". Тина Кароль выпустила мини-фильм на три песни из своего нового альбома. Видео
  "Найти своих". Тина Кароль выпустила мини-фильм на три песни из своего нового альбома. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS