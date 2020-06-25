Бульвар Шоубиз
 
25 июня, 2020
 
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"Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком

Дочь российской певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина обнародовала свой архивный снимок.

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Дочь Усенской: Не обманывайтесь моим милым лицом
Дочь Усенской: Не обманывайтесь моим милым лицом
Скриншот: ntv.ru

Дочь российской певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина разместила в Instagram детское фото в образе бабочки.

"Не обманывайтесь моим милым лицом, мистер Подсолнух. Я многоголовая змея, и я кусаюсь..." – написала она.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Теги: архив, фото, Татьяна Плаксина
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