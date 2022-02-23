  "Я начала притягивать другого качества мужчин". Бывшая жена Позитива рассказала о личной жизни после развода с артистом

"Я начала притягивать другого качества мужчин, – заявила Андрийчук. – Интеллигентных, воспитанных, образованных. Не вульгарных, не наглых. Абсолютно другой типаж. Бизнесмены. Немножко старше".
По словам дизайнера, год назад во время отдыха в Мексике она впервые после расставания с Позитивом сходила на свидание.
"Он из Нью-Йорка. Провел меня до гостиницы и начал приставать. Я его побила", – призналась она, подчеркнув, что сейчас готова к новым отношениям.
"Сейчас я уже ничего не боюсь. Мне уже хочется. Я готова", – резюмировала Андрийчук.
Андрийчук – украинский дизайнер. В браке с Позитивом она прожила восемь лет. Пара после расставания не афишировала свой развод.
Весной 2021 года в эфире передачи "Світське життя" на "1+1" Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались.
Андрийчук вскоре подтвердила его слова. По словам Андрийчук, ей трудно было принять случившееся, поэтому они не афишировали, что расстались.