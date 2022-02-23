Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2022
 
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"Я начала притягивать другого качества мужчин". Бывшая жена Позитива рассказала о личной жизни после развода с артистом

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Андрийчук и Позитив скрывали свой развод
Андрийчук и Позитив скрывали свой развод
Фото: annchuk / Instagram

Бывшая супруга украинского певца Позитива (Алексея Завгороднего), украинский дизайнер Анна Андрийчук в интервью, которое 21 февраля вышло на YouTube-канале "Олицкая", прокомментировала свою жизнь после развода.

"Я начала притягивать другого качества мужчин, – заявила Андрийчук. – Интеллигентных, воспитанных, образованных. Не вульгарных, не наглых. Абсолютно другой типаж. Бизнесмены. Немножко старше".

По словам дизайнера, год назад во время отдыха в Мексике она впервые после расставания с Позитивом сходила на свидание.

"Он из Нью-Йорка. Провел меня до гостиницы и начал приставать. Я его побила", – призналась она, подчеркнув, что сейчас готова к новым отношениям.

"Сейчас я уже ничего не боюсь. Мне уже хочется. Я готова", – резюмировала Андрийчук.

ВИДЕО
Видео: Олицкая / YouTube
Контекст:

Андрийчук – украинский дизайнер. В браке с Позитивом она прожила восемь лет. Пара после расставания не афишировала свой развод.

Весной 2021 года в эфире передачи "Світське життя" на "1+1" Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались

Андрийчук вскоре подтвердила его слова. По словам Андрийчук, ей трудно было принять случившееся, поэтому они не афишировали, что расстались.

Теги: развод, Позитив, Алексей Завгородний, расставание, свидание, Анна Андрийчук
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