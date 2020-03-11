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13 марта, 2020
 
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"Я не думаю о женитьбе". Певец Гару рассказал об отношениях со своей девушкой

Франко-канадский певец Гару заявил, что счастлив со своей избранницей без регистрации брака.

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47-летний Гару не признает брак
47-летний Гару не признает брак
Фото: ЕРА

47-летний франко-канадский певец Гару, который ни разу не был женат, в интервью журналу Hello.ru сообщил, что не считает брак "чем-то важным".

По словам музыканта, для него важным словом является "любовь".

"Сейчас у меня есть девушка, мы счастливы и не думаем о браке", – заявил певец.

В интервью изданию Гару признался, что до того, как стать известным, страдал от отсутствия женского внимания. Теперь его мысли изменились – певец уверен, что ни одна девушка не способна его отвергнуть. 

Настоящее имя артиста Гару – Пьер Гаран. Певец прославился после премьеры мюзикла "Нотр-Дам де Пари" в 1998 году, в котором сыграл роль горбатого звонаря Квазимодо, безответно влюбленного в Эсмеральду. 

Гару поддерживает отношения со своим единственным ребенком – 18-летней дочерью Эмели.

Теги: Канада, свадьба, певец
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