"Я не думаю о женитьбе". Певец Гару рассказал об отношениях со своей девушкой

Франко-канадский певец Гару заявил, что счастлив со своей избранницей без регистрации брака.

47-летний франко-канадский певец Гару, который ни разу не был женат, в интервью журналу Hello.ru сообщил, что не считает брак "чем-то важным".

По словам музыканта, для него важным словом является "любовь".

"Сейчас у меня есть девушка, мы счастливы и не думаем о браке", – заявил певец.

В интервью изданию Гару признался, что до того, как стать известным, страдал от отсутствия женского внимания. Теперь его мысли изменились – певец уверен, что ни одна девушка не способна его отвергнуть.

Настоящее имя артиста Гару – Пьер Гаран. Певец прославился после премьеры мюзикла "Нотр-Дам де Пари" в 1998 году, в котором сыграл роль горбатого звонаря Квазимодо, безответно влюбленного в Эсмеральду.

Гару поддерживает отношения со своим единственным ребенком – 18-летней дочерью Эмели.