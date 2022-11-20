"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком

"Я ничего не успеваю. Нормальный массаж лица уже полгода не делала. Про маникюр вообще молчу. Но для себя решила, что обязательно каждый день чищу зубы (мамы новорожденных меня поймут), моюсь в холодном душе, и застилаю кровать, чтобы чувствовать себя человеком", – написала Короткая.

Отвечая на другой вопрос, Настя рассказала, как проходят ее дни.

"На днях поссорилась с Ксеней, потом мирились. Потом сама себя грызла, что наругала ее. Потом смеялись. Потом сопли у Остапа и он не спал. Потом нашла на голове седые волосы, такой подставы я не ожидала. Так что не вывожу. Но решила, что смеяться лучше, чем хныкать", – рассказала она.

Скриншот: nastyakorotkaya / Instagram

Скриншот: nastyakorotkaya / Instagram