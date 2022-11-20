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20 ноября, 2022
 
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"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком

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Короткая с детьми сейчас живет в США
Короткая с детьми сейчас живет в США
Фото: nastyakorotkaya / Instagram

Жена украинского телеведущего Андрея Беднякова Настя Короткая сейчас живет со старшей дочкой Ксенией и новорожденным Остапом в США. Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram 19 ноября, Настя рассказала, каково это – одной управляться с двумя детьми.

"Я ничего не успеваю. Нормальный массаж лица уже полгода не делала. Про маникюр вообще молчу. Но для себя решила, что обязательно каждый день чищу зубы (мамы новорожденных меня поймут), моюсь в холодном душе, и застилаю кровать, чтобы чувствовать себя человеком", – написала Короткая.

Отвечая на другой вопрос, Настя рассказала, как проходят ее дни.

"На днях поссорилась с Ксеней, потом мирились. Потом сама себя грызла, что наругала ее. Потом смеялись. Потом сопли у Остапа и он не спал. Потом нашла на голове седые волосы, такой подставы я не ожидала. Так что не вывожу. Но решила, что смеяться лучше, чем хныкать", – рассказала она.

Скриншот: nastyakorotkaya / Instagram
Скриншот: nastyakorotkaya / Instagram

Скриншот: nastyakorotkaya / Instagram
Скриншот: nastyakorotkaya / Instagram

Контекст:

Бедняков и Короткая – коллеги по проекту "Орел и решка". Они поженились в августе 2014 года в Киеве. В ноябре 2015-го у пары родилась дочь.

О том, что у них вскоре родится сын, Короткая сообщила в начале сентября 2022 года.

Теги: США, дети, семья, Андрей Бедняков
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