"Я положила ему в гроб несколько пачек сигарет". О'Коннор пришла на похороны сына в розовом наряде

В публикации отмечается, что 17-летний Шейн О'Коннор был похоронен на кладбище Ньюлендс-Кросс в Западном Дублине, а Шинейд пришла на церемонию в костюме яркого цвета, потому что знала, что сыну это понравится.

"Мы только что попрощались с нашим прекрасным ангелом Шейни. Очень красивая индуистская церемония. Шейну понравилась бы. Он всегда повторял: "Ом. Шанти". Я положила ему в гроб несколько пачек сигарет на случай, если их не окажется на небесах. Ему это тоже понравится. Ом. Шанти", – написала 55-летняя певица на своей странице в Twitter 15 января.

We just said goodbye to our beautiful angel, Shaney. Very lovely Hindu ceremony. Shane will have loved it. He was always chanting “Om. Shanti”. I put a few packs of fags in the coffin for him in case there’s none in heaven. He’ll have loved that too. Om. Shanti. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 15, 2022

Фото О'Коннор в розовом костюме 16 января были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Promiflash (@promiflash)