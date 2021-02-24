Бульвар Шоубиз
 
24 февраля, 2021
 
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"Я презираю бедность". Артемий Егоров рассказал, как выживал, когда пять лет работал артистом театра, не получая за это денег

По словам 30-летнего украинского актера Артемия Егорова, в период безденежья, который затянулся на пять лет, он обращался за помощью к родителям.

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Егоров: Нет ничего постыдного в том, чтобы быть бедным, но просто ужасно довольствоваться этим всю жизнь
Егоров: Нет ничего постыдного в том, чтобы быть бедным, но просто ужасно довольствоваться этим всю жизнь
Фото: artemy_yehorov / Instagram

30-летний украинский артист Артемий Егоров в интервью, которое 23 февраля опубликовано на сайте "Факты", завил, что самым сложным в его актерской карьере был период с 2010-го по 2015-й год, когда он работал в театре.

"В театре не платили зарплату. Съемок не было, подрабатывал, где мог – рекламу раздавал, грузчиком был, строителем, ночным уборщиком, сушистом. Я презираю бедность и считаю, что художник не должен быть голодным. Нет ничего постыдного в том, чтобы быть бедным, но просто ужасно довольствоваться этим всю жизнь, экономить и не делать ничего для того, чтобы стать финансово успешным", – заявил артист.

По словам Егорова, в то время деньгами ему помогали родители.

"Мне, здоровому, сильному парню, было стыдно брать у них деньги, поэтому обращался за помощью только в период самых жестких финансовых провалов, когда уже просто край", – признался он.

Артемий Егоров родился в 1990 году в Одессе. Первую главную роль сыграл в фильме украинского режиссера Анатолия Матешко "Тройная защита" (2016). До этого работал в Одесском областном театре кукол и по совместительству выступал на сцене театра "Тур де Форс". 

В 2019 году снимался в телесериале "Рейнджер" канала "2+2". В 2020 году Егоров снялся во второй части телесериала "Вскрытие покажет", который сейчас транслируется на ICTV.

Актер женат на коллеге Алене Тимковой. Она старше Егорова на 10 лет. Детей у пары нет.

Теги: театр, деньги, актер, Артемий Егоров
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