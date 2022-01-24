"Я прощаюсь". 31-летняя племянница Ротару Sonya Kay объявила о завершении карьеры певицы

"У меня важная новость. Хочу вам сообщить, что как певица Sonya Kay я закончила свою карьеру. Я считаю, что я со своей командой внесла огромный вклад в украинскую музыку. Мы показали, что украинский язык есть и всегда будет в тренде и может звучать стильно и современно, – написала она. – Я прощаюсь с вами с грустью в сердце и со слезами на глазах. Я хочу вам сказать, что, если у вас есть мечта, как у меня когда-то была мечта стать певицей, никогда не опускайте руки, верьте в себя и знайте, что у вас все обязательно получится", – написала она.

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