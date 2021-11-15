Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
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Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок

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Sonya Kay: В свое оправдание хочу сказать, что я была глупая и молодая
Sonya Kay: В свое оправдание хочу сказать, что я была глупая и молодая
Фото: sonyakayofficial / Instagram

30-летняя украинская певица Sonya Kay два года состояла в отношениях с бойфрендом родом из Германии, который ее бил и унижал. Об этом артистка рассказала в интервью, которое 13 ноября вышло на YouTube-канале ведущей Маши Виноградовой.

По словам артистки, она познакомилась с этим человеком в Лондоне (Великобритания), где тогда проживала.

"В свое оправдание хочу сказать, что я была дурная и молодая. Мне тогда было где-то 22 года. Я в этих отношениях состояла два года. Мы жили вместе, снимали квартиру. Я оплачивала абсолютно все – аренду квартиры, продукты, одевала его, на отдых мы ехали за мои средства. Я его сильно любила. Наверное, эти отношения научили, что нельзя с собой так поступать. Кажется, тогда я абсолютно себя не уважала. Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет, от него я узнала, что такое буллинг. Он меня унижал и при друзьях. Все было", – рассказала певица.

Sonya Kay призналась, что впервые экс-бойфренд поднял на нее руку после совместной вечеринки с друзьями.

"Мы пришли домой, и что-то ему не понравилось с интонацией – не то что-то я сказала. Он меня ударил по лицу. Я упала в ванной. У меня были синяки", – сообщила артистка.

Она отметила, что ее родители об этом не знали – общаясь с ними по видеосвязи, певица маскировала синяки на лице.

"Для мамы это будет шок", – подчеркнула она.

Sonya Kay рассказала, что рассталась с бойфрендом после того, как вернулась в Украину.

"Я поняла, что это ненормально – женщина не должна за все платить. Я решила, что должна сказать, потому что дальше будет хуже", – отметила она.

ВИДЕО
Видео: Маша Виноградова / YouTube
Контекст:

Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябич. Она дочь младшей родной сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Дебютными песнями Sonya Kay стали композиции "Дождь" и "Белый снег". 

7 июня 2020 года певица вышла замуж за 27-летнего российского хоккеиста Олега Петрова, а вскоре заявила, что покидает сцену"Я намерена сделать паузу, но только для того, чтобы вместе со своей командой поработать над материалом", – сказала тогда певица. 

В октябре 2021 года артистка выпустила новый альбом и заявила, что возвращается в профессию.

Теги: насилие, певица, буллинг, Sonya Kay
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