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15 января, 2022
 
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"Я просто получаю оргазм, глядя на эти фото". Блогер Саша Бо снялась в прозрачном нижнем белье

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Фото Саши Бо собрали больше 70 тыс. лайков
Фото Саши Бо собрали больше 70 тыс. лайков
Фото: sashaabo / Instagram

Украинская инстаблогер Саша Бо (Александра Пустовит) 14 января на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, на которых запечатлена в черном прозрачном нижнем белье.

"Одно из самых сильных женских удовольствий – нравиться себе", – подписала она публикацию, которая собрала больше 70 тыс. лайков.

"А-а-а, я просто получаю оргазм, глядя на эти фото. Как это красиво", – прокомментировала anna_sh0729.

"Вау, жарко", – написал пользователь i_am_yanakos.

"Развод явно вам к лицу. Бомба!" – отметила julia_doskoch.

Контекст:

Пустовит родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. А в декабре 2021-го обнародовала постельный ролик с новым мужчиной.

Теги: белье, блогер, Александра Пустовит, Саша Бо
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