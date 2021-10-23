"Я сама пью водку. Но только в коктейлях". Фреймут поделилась правилами "водочного" этикета

"Вообще крепкий алкоголь, такой как виски или бренди, не закусывают. Все эти шоколадки и кружочки лимонов с воткнутыми зубочистками – выдумка алкоголиков. Но водка – исключение. Ее закусывать нужно. Икрой желательно, а не луковицей", – отметила телеведущая.
По словам Фреймут, водку нужно пить охлажденной из рюмки.
"Нос локти не натираем. Хлебом и другими продуктами/предметами не занюхиваем. Одна моя коллега во время поездки в поезде выпила бокальчик (это были ее личные запасы, я ей не наливала), потом схватила меня за голову и занюхала выпитое", – рассказала она.
Телеведущая отметила, что между первым и вторым выпиванием паузу не делают.
"Питье водки требует тостов во время трапезы. Тогда как другие напитки пьют молча (произносят тост разве в разгаре ужина и по его завершении). Водку пьют при печальных жизненных обстоятельствах. Для празднования лучше выбрать шампанское... Я сама пью водку. Но только в коктейлях. Любимый – "Космополитен", – добавила Фреймут.
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Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".
В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.