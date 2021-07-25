Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2021
 
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"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства

Репяхова родила 15 июня
Репяхова родила 15 июня
Фото: repyahovakate / Instagram

27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова 25 июля в Instagram Stories пожаловалась, что в последнее время плохо спит из-за ребенка.

Репяхова рассказала, что у ее сына начались колики, из-за чего она уже третью ночь подряд почти не спит.

"Надо будет сегодня поспать днем, потому что так я долго не протяну. Когда три ночи подряд спишь мало, то это очень тяжело. Раньше могла быть одна ночь тяжелая в неделю, но вот это три... Это ужас", – жалуется она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

При этом, по словам женщины, днем ребенок чувствует себя хорошо и постоянно спит.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось. По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.

Теги: дети, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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