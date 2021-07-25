"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства

Репяхова рассказала, что у ее сына начались колики, из-за чего она уже третью ночь подряд почти не спит.

"Надо будет сегодня поспать днем, потому что так я долго не протяну. Когда три ночи подряд спишь мало, то это очень тяжело. Раньше могла быть одна ночь тяжелая в неделю, но вот это три... Это ужас", – жалуется она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram



При этом, по словам женщины, днем ребенок чувствует себя хорошо и постоянно спит.