"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото

"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

На странице журнала в Instagram опубликованы снимки матери Илона Маска в сиреневом купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)