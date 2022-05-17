"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото

"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время!" – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На странице журнала в Instagram опубликованы снимки матери Илона Маска в сиреневом купальнике.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мэй Маск родилась в 1948 году в Канаде. В качестве модели она снималась в рекламе Target, Virgin America и Clinique, а также исполнила роль в клипе американской певицы Бейонсе Haunted. В настоящее время Маск работает диетологом и читает лекции о здоровом питании.
Она мать троих детей, самым известным из которых стал изобретатель Илон Маск.