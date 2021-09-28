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28 сентября, 2021
 
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"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца

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Бруни: Очень рада появиться на обложке легендарного Egoist
Бруни: Очень рада появиться на обложке легендарного Egoist
Фото: kosadcha / Instagram

53-летняя жена экс-президента Франции Николя Саркози, французская модель и певица Карла Бруни 27 сентября в Instagram разместила черно-белое фото обложки журнала Egoist, на которой запечатлена топлес.

Бруни позирует в кадре в шляпе и костюме, распахнув при этом надетый на голое тело пиджак. Обнаженную грудь супруга экс-президента прикрывает рукой.

"Очень рада появиться на обложке нового издания легендарного Egoist и быть сфотографированной великим Паоло Роверси. Я так счастлива", – написала она.

"Так классно!" – оценили снимок пользователи сети.

Контекст:

Карла Бруни родилась в 1967 году в Италии. Когда ей исполнилось пять лет, семья переехала во Францию. В 19-летнем возрасте Бруни начала карьеру фотомодели, став одной из высокооплачиваемых моделей мира. В 2004 году Бруни победила на музыкальном конкурсе Victoires de la musique.

В 2007 году Бруни познакомилась с президентом Франции Николя Саркози. Зимой 2008 года пара зарегистрировала брак. Бруни стала третьей женой Саркози. Супруги воспитывают дочь Джулию (2011).

Саркози был президентом Франции с мая 2007 года по май 2012-го. 

Теги: Николя Саркози, Карла Бруни, фото, топлес
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