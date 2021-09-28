"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца

Бруни позирует в кадре в шляпе и костюме, распахнув при этом надетый на голое тело пиджак. Обнаженную грудь супруга экс-президента прикрывает рукой.

"Очень рада появиться на обложке нового издания легендарного Egoist и быть сфотографированной великим Паоло Роверси. Я так счастлива", – написала она.

"Так классно!" – оценили снимок пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carla Bruni (@carlabruniofficial)