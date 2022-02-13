Бульвар Шоубиз
 
13 февраля, 2022
 
Новости

"Я тот дурак, который не может озвучить восемь цифр". Мирошниченко высказался по проводу путаницы с оценками на нацотборе на "Евровидение"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мирошниченко: Это лажа. Так быть не должно
Мирошниченко: Это лажа. Так быть не должно
Фото: timur.miroshnychenko / Instagram

Ведущий финала украинского национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2022" Тимур Мирошниченко 13 февраля на своей странице в Instagram высказался по поводу результатов финальной части отбора, которые ему пришлось зачитывать с листка.

"Понимаю, что крайним получился я, поэтому я считаю нужным просто сказать правду. Результаты голосования по конверту мы действительно увидели только на сцене. Как выглядят они: это список участников в порядке их выступления. Далее три колонки: оценки жюри, баллы от зрителей и общий результат. То есть цифры в каждой колонке разбросаны, а не одна за другой. Но там все ясно. Я начинаю их озвучивать. Один балл – Майкл Соул, два балла – Our Atlantic. И тут начинается насилие в наушники, что я неправильно озвучиваю баллы и что два получает Cloudless. Стараюсь разобраться снова. Нет, ну я вижу другие результаты и правильно все озвучиваю", – написал ведущий в подписи.

Мирошниченко добавил, что "пока в редакторской была паника", его попросили озвучивать оценки, которые диктовали "в ухо". Но спустя пару минут редакторы поняли, что он изначально озвучивал правильный результат.

"Это лажа. Так быть не должно. Потому что в результате я "тот дурак, что восемь цифр не может озвучить", доверие к итоговым баллам падает, хейт заливает все возможные щели. Жаль, что прекрасный праздник музыки и действительно крутых артистов испортился из-за банальной человеческой ошибки, лицом которой пришлось стать мне", – подчеркнул ведущий в публикации.

Контекст:

Мирошниченко родился в 1986 году в Киеве. В 2017 году он был одним из троих ведущих песенного конкурса "Евровидение", а 12 февраля 2022 года вместе с украинской телеведущей Машей Ефросининой Мирошниченко стал ведущим финала украинского нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2022", который пройдет в Турине (Италия).

В 2018 году телеведущий женился на своей избраннице Инне Рудик. У пары есть дочь Мия, которая родилась летом 2018 года. 

20 января 2020 года Мирошниченко стал отцом во второй раз – супруга родила ему сына. 

Мирошниченко является лауреатом премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий года".

Теги: Евровидение, конкурс, голосование, телеведущий, Тимур Мирошниченко, нацотбор, жюри, хейт, финал, ведущий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной". Рианна призналась, как чувствует себя в новом положении
"Я бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной". Рианна призналась, как чувствует себя в новом положении
"Я тот дурак, который не может озвучить восемь цифр". Мирошниченко высказался по проводу путаницы с оценками на нацотборе на "Евровидение"
"Я тот дурак, который не может озвучить восемь цифр". Мирошниченко высказался по проводу путаницы с оценками на нацотборе на "Евровидение"
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
Рианна впервые появилась на публике с бойфрендом, после новости о беременности, и показала округлившийся живот
Рианна впервые появилась на публике с бойфрендом, после новости о беременности, и показала округлившийся живот
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
Умерла актриса Зинаида Кириенко
Умерла актриса Зинаида Кириенко
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop
"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop
Конкурсная песня участника нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy за сутки попала в рейтинг Top 100: Ukraine Apple Music
Конкурсная песня участника нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy за сутки попала в рейтинг Top 100: Ukraine Apple Music
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS