Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2021
 
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"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина

Украинский ведущий Владимир Остапчук День влюбленных отмечал на Мальдивах вместе с женой Кристиной, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя – на гастролях без супруги, а актриса Ксения Мишина в День святого Валентина оказалась вместе со своим возлюбленным, автором студии "Квартал 95" Александром Эллертом в самолете.

Стоянов в День влюбленных пообещал всегда прикрывать Кухар
Стоянов в День влюбленных пообещал всегда прикрывать Кухар
Фото: stoianov_aleksandr / Instagram

Украинские знаменитости в День святого Валентина публично признались в любви своим возлюбленным. Издание "ГОРДОН" собрало самые романтичные публикации украинских артистов, спортсменов и ведущих.

Украинская певица Настя Каменских поделилась в сети совместным фото с мужем, певцом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), на котором запечатлена с охапкой гелиевых шаров в виде сердец.

"Happy St. Valentine’s Day", – написала она.

Фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 14 февраля был на гастролях. Свою жену, певицу Alyosha он поздравил в сети, разместив фото с шаром в виде сердца, на котором написал имя супруги.

"Несмотря на то, что мы в этот день на гастролях, я все равно тебя люблю", – подписал артист публикацию.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко в Instagram обнародовал снимки с женой, американской моделью Кристен Пазик.

"Поздравляю всех моих друзей и семью с Днем святого Валентина", – написал он.

Украинский ведущий Владимир Остапчук отмечал День влюбленных вместе с женой Кристиной на Мальдивах.

"Любовь – это действие", – опубликовал она совместное фото с супругой. 

Украинская ведущая Маша Ефросинина 14 февраля разместила в Instagram фото- и видео-подборку совместных снимков с мужем, главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимуром Хромаевым.

юбовь – это, когда у вас есть то, что принадлежит только вам двоим. Ну, и немного веселья", – написала она.

Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов разместил в Instagram симок, на котором они с женой, примой-балериной Екатериной Кухар запечатлены обнаженными под одним плащом. 

"Я всегда тебя прикрою", – подписал он публикацию.

Украинская актриса, героиня первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ Ксения Мишина на своей странице в Instagram сообщила, что встретит День влюбленных вместе со своим избранником, автором студии "Квартал 95" и победителем проекта "Холостячка" Александром Эллертом в самолете на высоте 10 тыс. м. 

"Я люблю тебя и хочу, чтобы ты еще крепче меня обнимал, еще чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами "люблю тебя", – написала она.

Теги: Андрей Шевченко, Настя Каменских, Alyosha, Тарас Тополя, Потап, Екатерина Кухар, Алексей Потапенко, Маша Ефросинина, Александр Стоянов, Ксения Мишина, Александр Эллерт
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