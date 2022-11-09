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09 ноября, 2022
 
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"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Катерина Тишкевич рассказала о пророссийской позиции режиссера Оксаны Байрак

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Байрак хотела замуж за Путина
Байрак хотела замуж за Путина
Фото: ksanabayrak / Instagram

Актеры Валентин Томусяк и Катерина Тишкевич вспомнили о своей работе с украинским режиссером Оксаной Байрак, а также как она у них на глазах становилась пророссийской. Об этом пара рассказала в интервью YouTube-каналу "Дороти".

"Оксана меня удивила или я была слепа, что не видела, как она пророссийски настроена. Были шутки: "За Путина я бы вышла замуж". Я всегда думала, что она гонит. Я думала, это неудачная шутка. А сейчас понимаю, что это не шутка, она начала вести эфиры пропагандистские про "дамбили бомбас", просто по методичке. Мы близко общались, честно говоря, в последние месяцы до вторжения мне очень сложно давалась эта дружба. На второй день войны она начала эти эфиры и мне начали скидывать, что она несет. Я не поддерживаю ее позицию. И не надо говорить, что мы – подружки, я не с Оксаной", – рассказала Тишкевич.

Скриншот: Аліна Доротюк / YouTube
Скриншот: Аліна Доротюк / YouTube

Контекст:

Байрак открыто выразила солидарность с экс-телеведущей Снежаной Егоровой, поддерживающей президента РФ Владимира Путина.

Украинская актриса Наталия Денисенко заявила, что Байрак должна заняться СБУ.

Теги: Россия, Украина, режиссер, война России против Украины, Оксана Байрак, интервью
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