"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Катерина Тишкевич рассказала о пророссийской позиции режиссера Оксаны Байрак

"Оксана меня удивила или я была слепа, что не видела, как она пророссийски настроена. Были шутки: "За Путина я бы вышла замуж". Я всегда думала, что она гонит. Я думала, это неудачная шутка. А сейчас понимаю, что это не шутка, она начала вести эфиры пропагандистские про "дамбили бомбас", просто по методичке. Мы близко общались, честно говоря, в последние месяцы до вторжения мне очень сложно давалась эта дружба. На второй день войны она начала эти эфиры и мне начали скидывать, что она несет. Я не поддерживаю ее позицию. И не надо говорить, что мы – подружки, я не с Оксаной", – рассказала Тишкевич.

Скриншот: Аліна Доротюк / YouTube