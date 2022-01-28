  "Я живу ради того, чтобы снова почувствовать ее". Вышел клип группы "Океан Ельзи" на трек "Весна". Видео

"Киев. "Весна" в январе. Аполлинер. Верлен. Рембо. Париж и мост Мирабо. Именно такой оригинальный состав создателей, городов, стран, историй встретились в новой работе", – говорится в описании ролика. Клип презентовали за месяц до начала календарной весны.

"Для меня эта пора – это что-то невероятное. Я живу ради весны, ради того, чтобы снова почувствовать ее, в прямом и переносном смысле как обновление. Это очень важный момент моей жизни каждый год", – признался фронтмен группы, Святослав Вакарчук. Его комментарии опубликовали на сайте группы "Океан Ельзи".

Он отметил, что весна – это любовь, в связи с чем он упомянул в тексте французских поэтов Гийома Аполлинера, Артюра Рембо и Поля Верлена.

"На мой взгляд, их отношение к любви эталонно в мировой поэзии, потому что так о любви щемяще, честно, больно, но при этом до конца, на разрыв, мало кто писал", – заявил Вакарчук.

Он добавил, что композиция не типична для "Океана Ельзи" – группа представила новое звучание.

В клипе показана романтическая история двух снеговиков, которые должны найти друг друга в начале весны. Режиссер, автор идеи – Иван Шоха.