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13 октября, 2022
 
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"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном

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С американским комиком Питом Дэвидсоном у Ким Кардашян был короткий, но бурный роман
С американским комиком Питом Дэвидсоном у Ким Кардашян был короткий, но бурный роман
Фото: kimkardashian / Instagram

Звезда реалити-шоу 41-летняя Ким Кардашян в новом эпизоде вспомнила подробности своих отношений с 28-летним американским комиком Питом Дэвидсоном. Об этом 13 октября написал журнал People.

Отношения с Дэвидсоном у Кардашян закончились в августе, но она продолжает о них вспоминать.

В новом эпизоде реалити-шоу "Кардашяны" Ким встретилась со своей бабушкой, 88-летней Мери Джо Шеннон и рассказала, что занялась сексом с тогдашним бойфрендом просто возле камина в отеле Лос-Анджелеса.

"Мы сидели перед камином, разговаривали часами, и я подумала: "Моя бабушка сказала мне, что ты действительно живешь, когда занимаешься сексом перед камином", и поэтому мы занялись сексом перед камином в честь тебя. Я знаю, что это действительно жутко", — рассказала Ким со смехом.

Бабушка теледивы не была шокирована. Единственное, о чем она спросила, – это не в холле ли гостиницы ее внучка занималась сексом. А узнав, что это было в номере отеля, успокоилась.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: шоу-бизнес, любовь, Ким Кардашян, реалити-шоу, Пит Дэвидсон
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