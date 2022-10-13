"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном

Отношения с Дэвидсоном у Кардашян закончились в августе, но она продолжает о них вспоминать.

В новом эпизоде реалити-шоу "Кардашяны" Ким встретилась со своей бабушкой, 88-летней Мери Джо Шеннон и рассказала, что занялась сексом с тогдашним бойфрендом просто возле камина в отеле Лос-Анджелеса.

"Мы сидели перед камином, разговаривали часами, и я подумала: "Моя бабушка сказала мне, что ты действительно живешь, когда занимаешься сексом перед камином", и поэтому мы занялись сексом перед камином в честь тебя. Я знаю, что это действительно жутко", — рассказала Ким со смехом.

Бабушка теледивы не была шокирована. Единственное, о чем она спросила, – это не в холле ли гостиницы ее внучка занималась сексом. А узнав, что это было в номере отеля, успокоилась.