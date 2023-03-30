Яблоки, которые помогут похудеть. Рецепт

Важно помнить, что моченые яблоки могут содержать больше сахара, чем свежие. Поэтому их следует употреблять с осторожностью тем, кто имеет повышенный уровень сахара в крови.
На сайте 1000.menu опубликовали простой рецепт приготовления моченых яблок.
Ингредиенты
Приготовление
Яблоки тщательно помыть. Приготовить сироп. Для этого воду соединить с сахаром и солью, довести до кипения и варить 3–4 минуты. Сироп охладить примерно до комнатной температуры. Вымытые яблоки целиком уложить в банку. Залить их остывшим сиропом по горлышко. Закрыть банку с яблоками плотно капроновой крышкой. Убрать в прохладное место на 30 дней. Хранить моченые яблоки в холодном месте.