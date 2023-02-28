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28 февраля, 2023
 
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Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео

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Yarmak посвятил новый клип побратимам
Yarmak посвятил новый клип побратимам
Фото предоставлено командой рэпера Yarmak

Украинский рэпер Yarmak 24 февраля на своем канале в YouTube презентовал клип на авторскую песню "Хай нам, брате, пощастить". Музыку к песне написал украинский музыкант Александр Чемеров.

В пресс-релизе отмечается, что Yarmak, который также отправился добровольцем на фронт, в новой видеоработе хотел показать, сколько среди его коллег настоящих супергероев, и поддержать боевой дух побратимов.

В клипе использованы кадры с участием известных украинцев, защищающих Украину, снятые до полномасштабного вторжения РФ в Украину и после. Среди них украинский теннисист Сергей Стаховский, фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, поэт Павел Вишебаба, музыкант Коля Серга и многие другие.

ВИДЕО
Видео: Yarmak Music / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Сергей Стаховский, Бумбокс, война России против Украины, Андрей Хлывнюк, Коля Серга, рэпер, Yarmak, Александр Чемеров
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