  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео

В пресс-релизе отмечается, что Yarmak, который также отправился добровольцем на фронт, в новой видеоработе хотел показать, сколько среди его коллег настоящих супергероев, и поддержать боевой дух побратимов.

В клипе использованы кадры с участием известных украинцев, защищающих Украину, снятые до полномасштабного вторжения РФ в Украину и после. Среди них украинский теннисист Сергей Стаховский, фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, поэт Павел Вишебаба, музыкант Коля Серга и многие другие.

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