"Юдашкина вышла замуж за дизайнера, выглядит со вкусом! А Алла вышла за юмориста, вот и юморит". Пугачеву раскритиковали за мини-платье

Женщины позируют в кадре, стоя на пороге дома. Пугачева во время съемки была в черном мини-платье, а жена Юдашкина выбрала шифоновый наряд свободного кроя с принтом.

"В гостеприимном доме у Аллы и Максима! Наши любимые друзья! Спасибо за чудесный вечер", – подписала фото Юдашкина.

"Юдашкина вышла замуж за дизайнера, поэтому и выглядит достойно, со вкусом! А Алла вышла за юмориста, вот и юморит", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Алла все молодится", – написали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)