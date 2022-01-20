"Юный блогер работает". 75-летняя Порывай показала Королеву без макияжа и в "супер-пупер-сапоге"

"Так, надеваются супер-пупер-сапоги", – рассказала в ролике 75-летняя Порывай.

"Это юный блогер. Юный блогер работает. Мама, я делаю это только ради тебя", – добавила Королева на видео.

Контекст:

Людмиле Порывай 11 февраля 2021 года исполнилось 75 лет. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Світоч". В настоящее время она проживает в США.

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов. Она замужем за Тарзаном (Сергеем Глушко) с 2003 года. У пары есть сын Архип (2002).

В 2016 году Служба безопасности Украины ввела запрет на въезд в Украину Королевой сроком на пять лет "за действия, противоречащие интересам страны". Певица давала концерты в оккупированном Крыму и с 2006 года является членом партии "Единая Россия".

В 2017 году СБУ временно отменила запрет на въезд, чтобы Королева смогла приехать на похороны своей бабушки.

В сентябре 2018 года Королева обратилась в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд.

В октябре 2019 года Королева попросила президента Украины Владимира Зеленского разрешить приезжать ей в Украину.