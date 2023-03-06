Бульвар Шоубиз
 
06 марта, 2023
 
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"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"

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Травести-дива Монро назвала высказывания Щегеля "позорными высерами"
Травести-дива Монро назвала высказывания Щегеля "позорными высерами"
Фото: Неугомонная Монро / Facebook

Украинская травести-дива Монро 6 марта в своем Telegram-канале назвала сбежавшего в Турцию украинского комика, участника проекта Srakadupa Андрея Щегеля хитрожопым. Свое мнение она высказала после того, как комик обнародовал ролик с извинениями за то, что во время интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину назвал Украину "страной-фикцией" и заявил, что это "выбор ребят – погибать", а сам он предпочитает комфорт.

"Хитрожопые до сих пор считают украинцев дебилами, которым можно навалить х...йни под видом "честности", а потом жаловаться: "Вы меня не правильно поняли", – написала Монро. 

Обращаясь к Шегелю, травести-дива заявила, что "за базар нужно отвечать". Она подчеркнула, что после интервью Скрыпину Щегель записал еще один стрим вместе со своими коллегами, в котором "продолжил позорные высеры" в адрес украинцев. 

"А сегодня, увидев уменьшение доходов, записал извинения "я не враг", – резюмировала Монро.

Контекст:

Интервью Щегеля Скрыпину было опубликовано 1 марта. В нем Щегель заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину ему стало некомфортно и он "нашел способ съ...баться и пожить комфортно". "Только парни гибнут. И гибнут для того, чтобы ты вернулся в страну, в которой нет войны. Которая победила", – возразил ему журналист. "Я исхожу из того, что это выбор ребят – погибать", – сказал в ответ стендапер. 

После публикации интервью со Щегелем в Министерстве культуры и информполитики заявили, что подготовили и подали на утверждение правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста. "Конкретная ситуация с нарушением предоставленного ему права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации Щегеля будет взята под контроль правоохранителей", – отметили в украинском Минкульте.

После этого комик записал видео с извинениями. "Я приношу извинения всем, кого скандал с моим участием заставил страдать. Я заверяю, что хотел быть с вами откровенным. И считаю, что тот, кто говорит неприятную правду, намного безопасней, чем тот, кто говорит, что хотят услышать люди. У Украины есть настоящие враги, и это точно не я", – сказал комик.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Турция, скандал, война России против Украины, травести-дива Монро, Андрей Щегель
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