"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"

"Хитрожопые до сих пор считают украинцев дебилами, которым можно навалить х...йни под видом "честности", а потом жаловаться: "Вы меня не правильно поняли", – написала Монро.

Обращаясь к Шегелю, травести-дива заявила, что "за базар нужно отвечать". Она подчеркнула, что после интервью Скрыпину Щегель записал еще один стрим вместе со своими коллегами, в котором "продолжил позорные высеры" в адрес украинцев.

"А сегодня, увидев уменьшение доходов, записал извинения "я не враг", – резюмировала Монро.