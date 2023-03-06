"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"

"Хитрожопые до сих пор считают украинцев дебилами, которым можно навалить х...йни под видом "честности", а потом жаловаться: "Вы меня не правильно поняли", – написала Монро.
Обращаясь к Шегелю, травести-дива заявила, что "за базар нужно отвечать". Она подчеркнула, что после интервью Скрыпину Щегель записал еще один стрим вместе со своими коллегами, в котором "продолжил позорные высеры" в адрес украинцев.
"А сегодня, увидев уменьшение доходов, записал извинения "я не враг", – резюмировала Монро.
Интервью Щегеля Скрыпину было опубликовано 1 марта. В нем Щегель заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину ему стало некомфортно и он "нашел способ съ...баться и пожить комфортно". "Только парни гибнут. И гибнут для того, чтобы ты вернулся в страну, в которой нет войны. Которая победила", – возразил ему журналист. "Я исхожу из того, что это выбор ребят – погибать", – сказал в ответ стендапер.
После публикации интервью со Щегелем в Министерстве культуры и информполитики заявили, что подготовили и подали на утверждение правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста. "Конкретная ситуация с нарушением предоставленного ему права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации Щегеля будет взята под контроль правоохранителей", – отметили в украинском Минкульте.
После этого комик записал видео с извинениями. "Я приношу извинения всем, кого скандал с моим участием заставил страдать. Я заверяю, что хотел быть с вами откровенным. И считаю, что тот, кто говорит неприятную правду, намного безопасней, чем тот, кто говорит, что хотят услышать люди. У Украины есть настоящие враги, и это точно не я", – сказал комик.