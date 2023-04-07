Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов

Активным ингредиентом этого лекарства является ацетилсалициловая кислота, производная салициловой кислоты, которая естественным образом содержится в коре многих деревьев. Это соединение также способно укрепить их иммунную систему и защитить от болезней и паразитов. Об этом рассказал французский садовник Тьерри Бушар.

Ацетилсалициловая кислота участвует в произрастании семян и развитии клеток. Это вещество является растительным гормоном, который служит для регуляции развития и роста растений.

Как применять

Таблетку ацетилсалициловой кислоты нужно растолочь, растворить в одном литре воды и опрыскивать этим раствором растения, а также поливать их.