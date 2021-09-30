"Зачем прятать бокал?", "Муж сильно похудел. Старо как-то". Собчак вышла в свет с Богомоловым

Собчак и Богомолов живут в браке два года Фото: xenia_sobchak / Instagram

Она обратилась к режиссеру картины, Федору Бондарчуку, поблагодарив за фильм.

"Ты оставил прекрасную память о своем папе этим фильмом. Сама по себе знаю, как это важно, и как волнуешься, рассказывая о чем-то нежном и важном для тебя", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Подписчики прокомментировали пост.

"Зачем прятать бокал?" – спросила tymaxina.

"Вы, как всегда, огонь. Муж сильно похудел, больше точно не надо, ибо возраст все равно не тот, старо как-то", – заявила mashabobreshova.