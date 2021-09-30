"Зачем прятать бокал?", "Муж сильно похудел. Старо как-то". Собчак вышла в свет с Богомоловым

Она обратилась к режиссеру картины, Федору Бондарчуку, поблагодарив за фильм.
"Ты оставил прекрасную память о своем папе этим фильмом. Сама по себе знаю, как это важно, и как волнуешься, рассказывая о чем-то нежном и важном для тебя", – отметила она.
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"Зачем прятать бокал?" – спросила tymaxina.
"Вы, как всегда, огонь. Муж сильно похудел, больше точно не надо, ибо возраст все равно не тот, старо как-то", – заявила mashabobreshova.
Собчак и Богомолов оформили отношения 13 сентября 2019 года.
У Собчак от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016). У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).