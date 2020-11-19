"Зацвел". Готье обнародовал откровенное фото

Французский модельер Жан-Поль Готье поделился с подписчиками снимком, на котором запечатлен обнаженным.

Французский модельер Жан-Поль Готье 19 ноября в Instagram обнародовал архивный снимок, на котором запечатлен обнаженным.

На снимке указано, что он был сделан в 2002 году для британского журнала об авангардной моде I-D. На тот момент 50-летний дизайнер позирует в кадре, прикрыв пах букетом желтых тюльпанов.

"Цветочная бомба Жан-Поль Готье", – подписана публикация.

"Зацвел", – отреагировали на снимок фолловеры.

"Цветочная сила", – прокомментировали архивное фото пользователи сети.

"Креативно", – написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jean Paul Gaultier (@jpgaultierofficial)

Жан-Поль Готье родился в 1952 году во Франции. В мире моды за Готье закрепилась репутация "революционера", разрушающего стереотипы. Модельер первым начал приглашать на свои показы моделей с нетипичной для подиумов внешностью и параметрами. В январе 2020 года кутюрье заявил, что уходит на пенсию.

Журнал I-D был основан дизайнером и бывшим арт-директором Vogue Терри Джонсом в 1980 году.