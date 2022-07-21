"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына

Тодоренко пока не сообщила имя новорожденного ребенка и его пол Фото: reginatodorenko / Instagram

"Я не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядышком со мной муж и сын в ожидании нового человека", – написала телеведущая.

Тодоренко отметила, что когда почувствовала схватки, подготовила Михаила к грядущим событиям.

"Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать как тигр, а порой мычать, как корова, а еще буду надуваться и сдуваться, как огромный шар", – написала она.

Как призналась телеведущая, она глубоко дышала, используя практику, которую изучила на курсе гипнородов.

"В эти моменты Мишка заливался смехом, ему нравилась мамина игра в воздушный шарик", – заявила она.





Скриншот: Регина Путешественница / Telegram

Дату родов, пол и имя ребенка Тодоренко пока не раскрыла.