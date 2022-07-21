"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына

"Я не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядышком со мной муж и сын в ожидании нового человека", – написала телеведущая.
Тодоренко отметила, что когда почувствовала схватки, подготовила Михаила к грядущим событиям.
"Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать как тигр, а порой мычать, как корова, а еще буду надуваться и сдуваться, как огромный шар", – написала она.
Как призналась телеведущая, она глубоко дышала, используя практику, которую изучила на курсе гипнородов.
"В эти моменты Мишка заливался смехом, ему нравилась мамина игра в воздушный шарик", – заявила она.
Дату родов, пол и имя ребенка Тодоренко пока не раскрыла.
Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Там сейчас проживают ее родители. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".
Она вместе с мужем и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает агрессию РФ против Украины. Она внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
Тодоренко и Топалов оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.
О рождении второго ребенка пары российское издание StarHit сообщило еще 28 июня. По его информации, Тодоренко рожала на Бали.