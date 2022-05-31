Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет

По словам певицы, они с мужем назвали сына Тео.

Также певица, отвечая на вопросы подписчиков, на украинском языке написала, что благодаря сыну смогла преодолеть депрессивное состояние, и призналась, что все время плачет. Она не стала называть причин этого состояния.

Контекст:

Алина Астровская родилась в 1989 году в Донецке. Она бывшая участница украинской группы Real O. В 2018 году Астровская стала ведущей 19-го сезона шоу "Орел и решка", которое тогда выходило на канале "Интер". Ее соведущим был украинским шоумен Коля Серга.

С Лаврентьевым Астровская начала отношения в 2017 году. В феврале 2021-го пара зарегистрировала брак. 18 марта она сообщила, что стала матерью.

24 февраля Астровская в Instagram, не называя РФ страной-агрессором, написала, что Украину обстреливают. "Когда власть не может договориться, страдает простой народ! Никто не хочет смерти, с любой стороны", – заявила она тогда.