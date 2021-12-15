"Записывали песни самопоселенцев". Onuka рассказала об экспедиции в Чернобыльскую зону

"Мы записывали песни бабушек-самопоселенцев, которые там остались", – рассказала артистка.

Контекст:

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.

Отец Жижченко был ликвидатором аварии на ЧАЭС.