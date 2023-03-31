Бульвар Шоубиз
 
31 марта, 2023
 
Новости

"Зарабатывать смогут не только создающие контент, но и те, кто его потребляет". Никитин объявил о презентации платформы Ugreator

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По словам Никитина, благодаря тщательно продуманным алгоритмам креаторы смогут значительно расширить аудиторию и монетизировать контент, а фолловеры зарабатывать на поддержке блогеров.
По словам Никитина, благодаря тщательно продуманным алгоритмам креаторы смогут значительно расширить аудиторию и монетизировать контент, а фолловеры зарабатывать на поддержке блогеров.
Фото: yuriynikitin / Instagram

12 апреля состоится закрытая онлайн-презентация нового проекта украинского продюсера Юрия Никитина – инновационной платформы для монетизации контента Ugreator. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном командой проекта интернет-изданию "ГОРДОН".

Ugreator  – это метавселенная, где талантливые люди смогут монетизировать свое творчество. 

Она объединит украинских креаторов из разных культурно-креативных сфер (музыкантов, дизайнеров, художников, хореографов, блогеров) и их фолловеров по всему миру для поддержки творчества первых и самовыражения вторых. 

Особенностью проекта станет то, что зарабатывать смогут не только люди, создающие контент, но и те, кто его потребляет и за ним наблюдает.

"Мы стремимся уменьшить дистанцию между креаторами и фолловерами, построить новый формат отношений, в котором каждый важен,  говорится в релизе.

По словам Никитина, благодаря тщательно продуманным алгоритмам креаторы смогут значительно расширить аудиторию и монетизировать контент, а фолловеры зарабатывать на поддержке блогеров. 

Принять участие в закрытой презентации проекта можно после регистрации на сайте ugreator.com.

Правила платформы Ugreator

  • Любое творческое наследие может продаваться и перепродаваться на аукционах в пределах платформы;
  •  Любой из участников, покупая контент креаторов, может трансформировать его в NFT и выводить на посторонние маркетплейсы; 
  • Игровые механики платформы дают возможность каждому получать внутриигровую валюту, которую можно использовать в пределах платформы или превращать в реальные деньги. 
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: музыка, культура, художник, деньги, Юрий Никитин, блогеры, инновации, монетизация, творчество, продюсер, контент, Ugreator
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