"Зарабатывать смогут не только создающие контент, но и те, кто его потребляет". Никитин объявил о презентации платформы Ugreator

Ugreator – это метавселенная, где талантливые люди смогут монетизировать свое творчество.
Она объединит украинских креаторов из разных культурно-креативных сфер (музыкантов, дизайнеров, художников, хореографов, блогеров) и их фолловеров по всему миру для поддержки творчества первых и самовыражения вторых.
Особенностью проекта станет то, что зарабатывать смогут не только люди, создающие контент, но и те, кто его потребляет и за ним наблюдает.
"Мы стремимся уменьшить дистанцию между креаторами и фолловерами, построить новый формат отношений, в котором каждый важен, – говорится в релизе.
По словам Никитина, благодаря тщательно продуманным алгоритмам креаторы смогут значительно расширить аудиторию и монетизировать контент, а фолловеры зарабатывать на поддержке блогеров.
Принять участие в закрытой презентации проекта можно после регистрации на сайте ugreator.com.
Правила платформы Ugreator