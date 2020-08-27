  Зеленский в Днепре сходил в McDonald's

Во время поездки в Днепр президент Украины Владимир Зеленский посетил ресторан быстрого питания McDonald's. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что иногда "надо перекусить на скорую руку".

Зеленский и его спутники в McDonald's заказали наггетсы, бургеры и соусы Скриншот: TOROS / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепр посетил ресторан быстрого питания McDonald's. Соответствующее видео опубликовано 26 августа на YouTube-канале TOROS.

Президент сделал заказ в медицинской маске и солнцезащитных очках. В частности, Зеленский и его спутники заказали наггетсы, бургеры и соусы.

В McDonald's уточнили, готовить заказ "с собой или тут". На что глава государства ответил, что будут кушать внутри заведения.

ВИДЕО

Видео: TOROS / YouTube

"Наггетсы, соусы, бургеры... Бывает, надо перекусить и на скорую руку", – прокомментировала визит Зеленского в McDonald's его пресс-секретарь Юлия Мендель на своей странице в Instagram.

В июне главу Офиса президента Андрея Ермака, главного санврача Украины Виктора Ляшко и других спутников Зеленского, которые в нарушение карантина посетили кафе в Хмельницком, оштрафовали на 17 тыс. грн.

3 июня Зеленский во время рабочей поездки посетил одно из кафе в Хмельницком. При этом Кабмин разрешил посещение таких заведений только с 5 июня. До этой даты заведения общественного питания могли обслуживать клиентов только на летних площадках или работать навынос.

В МВД сообщили, что в отношении должностных лиц, которые в кафе в Хмельницком пили кофе, вопреки карантинным ограничениям, составили административные протоколы.