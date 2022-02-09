"Жаркая, как знойное лето". Семенович опубликовала первое фото после пластической операции

"Сейчас очень много обсуждений по поводу моей операции. Кто-то меня поддерживает, а кто-то говорит: "Ты же за бодипозитив и за любовь к себе". Поясню: я как любила себя, так и люблю, и моя липосакция – как раз тому подтверждение. Я никогда не стремилась к худобе, мне всегда нравились люди в теле. Любовь к себе – это принятие себя любой, не осуждение себя, но любовь к себе – это прежде всего действие к лучшей версии себя", – подписала она публикацию.
"Я давно хотела сделать эту операцию, убрать подбородок и руки, но боялась. Не бойтесь меняться и всегда идите за своей мечтой, это очень приятно", – добавила она в подписи, назвав результат операции "прекрасным".
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"Куколка", – написала gnidinanad2.
"Аня, ты красивая, как весна, и жаркая, как знойное лето", – прокомментировала orlovalina6.
"А будут ли гармонично смотреться худые руки и пышное тело? Если менять, то все, а что-то одно – теряется гармония", – отметила zhivnadezhda.
7 февраля Семенович сообщила о том, что сделала пластическую операцию по уменьшению объема рук и нижней части лица.
Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призером международных соревнований. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".
В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.