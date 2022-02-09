"Жаркая, как знойное лето". Семенович опубликовала первое фото после пластической операции

Семенович: Любовь к себе – это прежде всего действие к лучшей версии себя Фото: ann_semenovich / Instagram

"Сейчас очень много обсуждений по поводу моей операции. Кто-то меня поддерживает, а кто-то говорит: "Ты же за бодипозитив и за любовь к себе". Поясню: я как любила себя, так и люблю, и моя липосакция – как раз тому подтверждение. Я никогда не стремилась к худобе, мне всегда нравились люди в теле. Любовь к себе – это принятие себя любой, не осуждение себя, но любовь к себе – это прежде всего действие к лучшей версии себя", – подписала она публикацию.

"Я давно хотела сделать эту операцию, убрать подбородок и руки, но боялась. Не бойтесь меняться и всегда идите за своей мечтой, это очень приятно", – добавила она в подписи, назвав результат операции "прекрасным".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Куколка", – написала gnidinanad2.

"Аня, ты красивая, как весна, и жаркая, как знойное лето", – прокомментировала orlovalina6.

"А будут ли гармонично смотреться худые руки и пышное тело? Если менять, то все, а что-то одно – теряется гармония", – отметила zhivnadezhda.