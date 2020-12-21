Жена Бабкина рассказала, как начинался их роман

По словам супруги украинского музыканта Сергея Бабкина Снежаны Бабкиной, 13 лет назад во время поездки в Киев они с будущим мужем сперва оказались в одном купе поезда, а после остановились на ночевку у общих друзей.

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана 19 декабря в Instagram рассказала, что их романтические отношения завязались в купе поезда.

По словам Бабкиной, во время той поездки будущий супруг читал ей на ухо собственные стихотворения и флиртовал, будучи выпившим.

"Я ехала в Киев забрать диплом, он ехал на радийное интервью. Мы уже тогда играли вместе в театре, были намеки, но не более. В Киеве мы ночевали у общих друзей, которые стали нашими ангелами отношений, или попросту "свахами". Кто бы мог подумать? Трое детей, трое котов, уже 13 лет вместе. Вот это влипли", – написала она.

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Пара оформила отношения в марте 2009 года спустя год после венчания. Супруги воспитывают троих детей – 10-летнюю дочь Василину и сыновей Елисея (2019) и Артура (2006).

У Бабкина есть также 15-летний сын Илья, который живет со своей матерью – первой женой музыканта.