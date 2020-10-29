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29 октября, 2020
 
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Жена Бабкина не исключает, что старший сын переболел COVID-19 еще в марте

По словам супруги украинского музыканта Сергея Бабкина Снежаны, когда в конце августа они с мужем заразились коронавирусом, двое сыновей и дочь находились под присмотром их с мужем родителей.

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В конце августа Бабкины сообщили, что заразились коронавирусом
В конце августа Бабкины сообщили, что заразились коронавирусом
Фото: babkin_official / Instagram

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина в интервью, которое опубликовано 27 октября на сайте телеканала "Факты", предположила, что их сын Артур, который в марте 2020 года был гоcпитализирован с пневмонией, на самом деле переболел тогда COVID-19. 

"У нашего старшего сына была двухсторонняя пневмония, он лежал в поликлинике. Возможно, он тогда переболел [COVID-19]", – заявила она.

Бабкина рассказала, что когда в конце августа они с супругом заразились коронавирусом, дети оставались под присмотром их с мужем родителей.

"Дети были с нашими родителями, мы постоянно созванивались по видеосвязи", – сообщила она.

В начале марта 2020 года Бабкина рассказала, что их старший сын Артур попал в реанимацию

"Сделали рентген – воспаление легких с осложнениями, поражение нескольких сегментов легкого. Сына забрали в реанимацию", – написала Бабкина вечером 4 марта. 

27 августа на своей странице в Facebook Бабкин сообщил, что они с женой Снежаной заразились коронавирусом. 7 сентября музыкант заявил о выздоровлении.

Сергей и Снежана Бабкины поженились в 2009 году. Супруги воспитывают троих детей – дочь Веселину (2010) и сыновей: Артура (2006) и Елисея, которому недавно исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. У Бабкина есть также сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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