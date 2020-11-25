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25 ноября, 2020
 
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Жена бизнесмена Хмельницкого Литвин сообщила о рождении ребенка

В семье украинского бизнесмена Василия Хмельницкого и предпринимательницы Зои Литвин родилась дочь.

Зоя Литвин: Добро пожаловать в этот прекрасный мир, моя маленькая дочь
Зоя Литвин: Добро пожаловать в этот прекрасный мир, моя маленькая дочь
Фото: zoya_lyt / Instagram

34-летняя украинская предпринимательница Зоя Литвин, жена 54-летнего бизнесмена Василия Хмельницкого на своей странице в Instagram сообщила о рождении ребенка и показала первое фото с ним.

"Девять месяцев под сердцем, год на руках и навсегда в сердце. Добро пожаловать в этот прекрасный мир, моя маленькая дочь. С тобой этот мир стал еще лучше", – написала она и сопроводила пост датой 14 ноября 2020 года.

Литвин сообщала, что перенесла COVID-19 во время беременности. Она писала, что болезнь у нее протекала легко. Лечение у беременных, по словам Литвин, симптоматическое: противовирусные средства и антибиотики.

У Хмельницкого и Литвин есть сын Иван (2007).  От предыдущих отношений у бизнесмена есть еще один ребенок – Александр (1993).

Зоя Литвин – председатель общественного союза "Освитория", основатель Новопечерские школы и национальной премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine.

Литвин попала в сотню самых влительных женщин Украины 2019 года по версии "Нового времени". Отмечается, что ее окрестили евангелисткой новой украинской школы. "Ее вклад в украинское образование отметили даже в ООН, включив в пятерку женщин-предпринимателей 2019 по версии рейтинга WE Empower UN SDG Challenge. Она стала первой украинкой, которую удостоили такой чести, прежде всего благодаря "Освитории" – проекту, который позволяет учителям бесплатно совершенствовать профессиональные навыки и осваивать новые методики, а детям из малообеспеченных семей дает доступ к качественному образованию", – говорится в статье..

Всилий Хмельницкий – украинский бизнесмен, основатель холдинговой компании UFuture. В рейтинге "100 самых богатых украинцев" по версии "Нового времени" в 2020 году Хмельницкий занял 33 место.

Теги: дети, Василий Хмельницкий, ребенок, роды, жена, Зоя Литвин
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