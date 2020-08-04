В Британии десятилетний мальчик час дрейфовал в открытом море. Он плыл на спине, как советовали в документальном фильме

Десятилетний мальчик пропал без вести 31 августа в Северном Йоркшире, Великобритания. Он пошел на пляж и ветер и приливы пронесли его через весь залив.

Чтобы выжить в открытом море, мальчик воспользовался советами из документального фильма Фото: depositphotos.com

В Великобритании 10-летний ребенок более часа дрейфовал в открытом море, используя советы, которые он видел в документальном фильме. Об этом 3 августа сообщает BBC.

Мальчик пропал без вести 31 августа в Северном Йоркшире. Это был самый жаркий день года, поэтому тысячи людей отправились на пляжи. Позже городская спасательная шлюпка обнаружила его в море, он плыл на спине, раскинув руки и ноги, и кричал о помощи.

Как оказалось, ветер и приливы пронесли мальчика через весь залив.

Рулевой на станции спасательной шлюпки в Скарборо Ли Мартон рассказал, что ребенок смотрел документальный фильм BBC "Спасение жизней на море" и следовал советам, которые там давали. Это и помогло ему спастись.

Ребенка передали родителям, после чего они вместе поехали на осмотр в больницу.