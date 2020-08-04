В Британии десятилетний мальчик час дрейфовал в открытом море. Он плыл на спине, как советовали в документальном фильме

В Великобритании 10-летний ребенок более часа дрейфовал в открытом море, используя советы, которые он видел в документальном фильме. Об этом 3 августа сообщает BBC.
Мальчик пропал без вести 31 августа в Северном Йоркшире. Это был самый жаркий день года, поэтому тысячи людей отправились на пляжи. Позже городская спасательная шлюпка обнаружила его в море, он плыл на спине, раскинув руки и ноги, и кричал о помощи.
Как оказалось, ветер и приливы пронесли мальчика через весь залив.
Рулевой на станции спасательной шлюпки в Скарборо Ли Мартон рассказал, что ребенок смотрел документальный фильм BBC "Спасение жизней на море" и следовал советам, которые там давали. Это и помогло ему спастись.
Ребенка передали родителям, после чего они вместе поехали на осмотр в больницу.