Жена Черновецкого показала сына-первоклассника

Жена бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, Елена Черновецкая, поделилась в Facebook снимком шестилетнего сына Гавриила.
На фото мальчик запечатлен с рюкзаком в руке.
"Мой первоклассник. С хорошим настроением в школу!" – написала она.
У жены мэра есть сын от предыдущих отношений – Даниель Савчук. У Черновецкого есть также дети от предыдущего брака с Алиной Айвазовой – дочь Кристина и сын Степан.
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий со своей семьей последние несколько лет живет в Грузии.
Черновецкий женился на Елене в феврале 2012 года.
Черновецкий был мэром Киева с 2006-го по 2012 год. В марте 2006 года он был избран городским головой, набрав 32% голосов. В мае 2008 года были проведены внеочередные выборы мэра Киева, которые Черновецкий выиграл с результатом 37%. В июне 2012 года он написал заявление об отставке.