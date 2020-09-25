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25 сентября, 2020
 
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Жена Черновецкого показала сына-первоклассника

Жена бывшего мэра Киева, Леонида Черновецкого, Елена Черновецкая, показала фото сына Гавриила, собравшегося в школу.

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Леонид и Елена Черновецкие живут в браке с 2012 года
Леонид и Елена Черновецкие живут в браке с 2012 года
Фото: Elena Chernovetska / Facebook

Жена бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, Елена Черновецкая, поделилась в Facebook снимком шестилетнего сына Гавриила. 

На фото мальчик запечатлен с рюкзаком в руке.

"Мой первоклассник. С хорошим настроением в школу!" – написала она.

https://www.facebook.com/elena.chernovetskaya/posts/10158708152749819

У жены мэра есть сын от предыдущих отношений – Даниель Савчук. У Черновецкого есть также дети от предыдущего брака с Алиной Айвазовой – дочь Кристина и сын Степан. 

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий со своей семьей последние несколько лет живет в Грузии. 

Черновецкий женился на Елене в феврале 2012 года.

Черновецкий был мэром Киева с 2006-го по 2012 год. В марте 2006 года он был избран городским головой, набрав 32% голосов. В мае 2008 года были проведены внеочередные выборы мэра Киева, которые Черновецкий выиграл с результатом 37%. В июне 2012 года он написал заявление об отставке.

Теги: Леонид Черновецкий, дети, Елена Черновецкая, фото, мэр
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