Жена футболиста Зинченко приехала из Великобритании в Украину и обратилась к ВСУ

"Благодарю ВСУ за то, что у меня есть возможность прогуляться улицами родного города", – подписала фото ведущая.
В апреле Влада Седан говорила, что хочет вернуться в Украину.
"Я в Англии живу уже третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я настолько сильно хочу вернуться в Украину, как и каждый украинец, который покинул свой дом. Мне пока что есть куда возвращаться. Но когда я об этом думаю, слезы наворачиваются на глаза, потому что хочется домой", – сказала тогда артистка.
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Влада и Александр Зинченко вместе с дочерью проживают в Великобритании. Футболист с первых дней войны выступил с осуждением российской агрессии и выразил поддержку Украине.
6 апреля Влада Седан заявила, что "продолжать стучаться к русскому народу нет никакого смысла".