Жена футболиста Зинченко приехала из Великобритании в Украину и обратилась к ВСУ

Влада Седан: Благодарю ВСУ за то, что у меня есть возможность прогуляться улицами родного города Фото: v.lada_sedan / Instagram

"Благодарю ВСУ за то, что у меня есть возможность прогуляться улицами родного города", – подписала фото ведущая.

В апреле Влада Седан говорила, что хочет вернуться в Украину.

"Я в Англии живу уже третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я настолько сильно хочу вернуться в Украину, как и каждый украинец, который покинул свой дом. Мне пока что есть куда возвращаться. Но когда я об этом думаю, слезы наворачиваются на глаза, потому что хочется домой", – сказала тогда артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)