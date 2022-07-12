Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии

"Это моя жизнь... Всего один час из нее…" – написала она.
Кличко показала, как ест кашу с фруктами, проходит по одной из комнат перед зеркалом и позирует за рулем в салоне автомобиля.
В кадре во время завтрака Натальи Кличко на заднем плане также запечатлен их 17-летний сын с Виталием Кличко – Максим.
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12 июля Наталья Кличко в ролике показала свое жилище, которое украсила букетом подсолнухов.
"Я люблю цветы. Желаю вам прекрасного вторника", – написала она.
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Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году.
Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
После нападения РФ на Украину Наталья Кличко выступает в Германии в поддержку украинцев.