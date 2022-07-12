Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2022
 
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Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии

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Жена Кличко: Желаю вам прекрасного вторника
Жена Кличко: Желаю вам прекрасного вторника
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Проживающая в Германии жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья 11 июля опубликовала в Instagram видео, в котором показала, как ест в столовой своего дома в Германии.

"Это моя жизнь... Всего один час из нее…" – написала она.

Кличко показала, как ест кашу с фруктами, проходит по одной из комнат перед зеркалом и позирует за рулем в салоне автомобиля.

В кадре во время завтрака Натальи Кличко на заднем плане также запечатлен их 17-летний сын с Виталием Кличко – Максим.

12 июля Наталья Кличко в ролике показала свое жилище, которое украсила букетом подсолнухов.

"Я люблю цветы. Желаю вам прекрасного вторника", – написала она.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. 

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

После нападения РФ на Украину Наталья Кличко выступает в Германии в поддержку украинцев.

Теги: Виталий Кличко, Германия, видео, Наталья Кличко, цветы, муж, ролик, жена, дом, завтрак
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