Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии

"Это моя жизнь... Всего один час из нее…" – написала она.

Кличко показала, как ест кашу с фруктами, проходит по одной из комнат перед зеркалом и позирует за рулем в салоне автомобиля.

В кадре во время завтрака Натальи Кличко на заднем плане также запечатлен их 17-летний сын с Виталием Кличко – Максим.

View this post on Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

12 июля Наталья Кличко в ролике показала свое жилище, которое украсила букетом подсолнухов.

"Я люблю цветы. Желаю вам прекрасного вторника", – написала она.

View this post on Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)