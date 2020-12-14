Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2020
 
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Жена Петросяна перестала скрывать лицо десятимесячного сына Вагана

Подписчики супруги российского артиста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой обсуждают, на кого из родителей больше похож их десятимесячный сын Ваган.

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Брухунова: Мы в гости
Брухунова: Мы в гости
Фото: bruhunova / Instagram

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова 13 декабря в Instagram опубликовала совместное фото с десятимесячным сыном Ваганом.

"Мы в гости", – подписала она публикацию.

На снимке ребенок запечатлен в профиль таким образом, что подписчики Брухуновой смогли увидеть его лицо крупным планом – ранее жена Петросяна размещала в сети снимки Вагана, сделанные со спины или издалека.

"Какой хорошенький! На Евгения Вагановича похож", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

"Копия мамы, прелесть", – написали в комментариях фолловеры.

"Какая разница – папино, мамино? Расти здоровенький, малыш!" – отреагировали на снимок подписчики жены Петросяна.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Kp.ru", однако тогда Петросян назвал публикацию "клеветой".

23 марта 2020 года издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом.

17 сентября супруга юмориста также подтвердила, что стала мамой. 

Теги: дети, семья, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
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